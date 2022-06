La grosse fatigue de BTS

Les BTS arrêtent ! Les 7 membres du plus célèbre groupe de K-pop au monde se disent épuisés et ont annoncé qu’ils font une pause. Après presque 10 ans au sommet et 25 millions d’albums vendus, ils veulent prendre du recul pour se consacrer à des projets solos.

Si l’annonce a fait pleurer les millions de fans dans le monde entier, c’est tout un secteur qui s’effondre. Les BTS rapportent des milliards de dollars à l'économie de la Corée du Sud. Mais ils représentent bien plus que ça. Les BTS font partie de ce qu’on appelle le Soft Power, une manière pour la Corée du Sud de s’imposer comme une grande puissance mondiale sans utiliser la force. Le pays fait parler de lui au travers de séries comme Squid Game, de musiques ou de films.

Que les fans se rassurent : les membres des BTS reviendront bientôt avec des chansons en solo.