La grogne monte chez les ambulanciers de secours: "Des collègues se sont déjà fait poursuivre avec une hache"

Le ton monte parmi les ambulanciers des zones de secours qui sont amenés à travailler dans des conditions toujours plus compliquées, mais sans revalorisation salariale.

Peter Vandenberg, ambulancier à l’intercommunale de Liège et environs et dirigeant responsable du SLFP, expliquait les points qui fâchent dans Matin première: "On peut confirmer que de manière générale, les agressions se reproduisent de plus en plus les dernières années. Souvent, on intervient quand même dans des situations bien spécifiques. La nuit, dans l’Horeca ou suite à des tensions entre personnes. Et ça donne bien entendu aussi des agressions ou des comportements assez typiques envers le personnel qui portent secours. Il y a déjà des collègues qui se sont fait poursuivre avec une hache. Par moment, ça peut aller assez loin. Bien entendu, s’il y a un risque, on essaye d’impliquer les forces de l’ordre, mais ils ne sont pas toujours à notre disposition non plus et ils arrivent souvent après notre arrivée, vu qu’on intervient toujours en toute urgence".

Walter Derieux, le porte-parole des pompiers de Bruxelles rapportait le même genre d'agressions: "On se fait traiter de tous les noms et parfois, des violences physiques. Une tentative de donner un coup de poing, pousser, etc. On fait des formations de violence non verbale. On apprend comment réagir en cas de violence urbaine".