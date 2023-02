La grippe H5N1 : de l’oiseau au vison, du vison au vison, et après ? Quel scénario pour l’humain ?

En Belgique, l’élevage de visons est désormais interdit dans toutes les régions, et prendra fin effectivement en décembre 2023. Il n’existait plus que des élevages en Flandre, et ils ont jusqu’à la fin de l’année pour disparaître. D’autres pays européens ont déjà interdit l’élevage des animaux à fourrure. Parmi eux, nos voisins luxembourgeois, allemands, néerlandais et français. En Espagne, seule la construction de nouvelles fermes est interdite depuis 2016.

Pour Marius Gilbert, il faudrait une interdiction plus large : "Je pense que ça se justifie. Pour l’instant, il y a ce virus qui circule pas mal au niveau des oiseaux sauvages. Étant donné ce risque pandémique, ça ne semble pas très raisonnable de maintenir l’élevage de visons actuellement. Je pense simplement qu’il faudra l’arrêter et essayer de trouver des moyens pour que les éleveurs puissent passer à autre chose et les aider à se reconvertir dans un autre domaine. Effectivement, c’est un risque qui est important et qu’il ne faut pas sous-estimer."