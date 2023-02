La grippe aviaire détectée sur des mouettes mortes à Bruxelles

La grippe aviaire a été détectée par l’institut de Santé publique Sciensano chez quatre mouettes rieuses. Celles-ci ont été retrouvées mortes dans les communes bruxelloises d’Anderlecht, Forest et Laeken, rapporte jeudi VRT NWS. L’information a été confirmée par Bruxelles Environnement à Belga. L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) recommande fortement, et dans la mesure du possible, la protection préventive des poulets et des oiseaux.

Les quatre mouettes rieuses présentaient des symptômes nerveux qui ont fait soupçonner une grippe aviaire. Le Laboratoire national de référence pour la grippe aviaire, qui fait partie de Sciensano, a confirmé qu’il s’agissait bien de la grippe aviaire. Le virus est très contagieux pour les oiseaux et, dans certains cas, peut être transmis aux mammifères, comme dans le cas d’un renard se nourrissant d’oiseaux malades ou morts.

Le virus peut être transmis à l’homme par contact avec un animal infecté. Bruxelles Environnement demande donc à ses employés de porter des gants ainsi qu’un masque buccal lorsqu’ils touchent un animal mort. Il est demandé aux personnes qui trouvent un animal mort de ne pas toucher la carcasse et d’appeler le Centre d’appels pour la grippe au numéro gratuit 0800 99 777.

L’AFSCA n’est pas surprise de trouver des mouettes mortes, car le virus circule fortement parmi les oiseaux sauvages depuis plusieurs mois. L’agence recommande de prendre des mesures préventives pour les volailles. Les personnes qui élèvent des poulets ou des oiseaux à la maison sont invitées à couvrir le poulailler avec un filet et à ne pas placer l’abreuvoir à l’air libre.