La grève dans les prisons prend fin mais les syndicats envisagent de nouvelles actions

L'arrêt de travail de 24 heures dans les prisons, dans le cadre du préavis de grève pour l'ensemble de la fonction publique, a pris fin mercredi à 22h. La direction générale des établissements pénitentiaires a fait part d'un impact global sur les effectifs et un renfort de policiers a été nécessaire dans les prisons de Gand, Malines ainsi que Marche. La CGSP, elle, évoque un bilan mitigé et prévoit de nouvelles actions pour réclamer une revalorisation des salaires.

Initiée par les syndicats CGSP-AMiO, CSC services publics et SLFP, la grève a commencé mardi soir à 22 heures et a pris fin à la même heure mercredi. L'arrêt de travail a entraîné la modification du fonctionnement des prisons et la suppression d'activités. Les détenus ne pouvaient par exemple pas recevoir de visiteurs.