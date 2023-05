La grelinette, l’outil de jardinage qui respecte les sols et le dos

Pourquoi a-t-on bêché le potager au fil des générations sans se poser la question du respect de la vie biologique du sol ? Le retournement provoque un mélange du sous-sol avec la couche superficielle riche en humus et en micro-organismes. La couche arable est appauvrie et perd de sa fertilité. Quand il enfouit de la matière végétale non décomposée avant les semis et repiquages, le bêchage provoque un déséquilibre. Si ces matières sont riches en carbone, comme du broyat de branches, leur décomposition par la vie biologique du sol entraînera un déficit en azote. Les plantes repiquées jaunissent et ne poussent pas.