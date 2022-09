La "green gentrification" ou "l'embourgeoisement vert".

Ces initiatives axées autour des politiques vertueuses peuvent donc, si l'on n'y prend pas garde, favoriser les inégalités environnementales. Et c'est d'autant plus dommageable quand on sait que les populations aux plus faibles revenus sont également celles les plus exposées aux conséquences de la crise climatique, notamment la pollution.

Un rapport publié par l'institut Zoological Society of London pointe justement ces risques.

Il souligne l'existence d'un problème socio-écologique dont l'enjeu repose sur l'équilibre entre justice environnementale et reverdissement des villes.

Autrement dit, veiller à ce que les projets de restauration de la nature en milieu urbain n'excluent pas les populations locales. Le rapport recommande notamment de consulter des sociologues et d'autres experts, ainsi que les communautés locales et de travailler avec eux lors de tout projet de restauration de la nature en milieu urbain.