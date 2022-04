La Grèce rembourse sa dette au FMI deux ans plus tôt : retour sur une crise qui bouscule toujours silencieusement le pays

Mais la Grèce ne s’en sort toujours pas et est menacée de défaut de paiement. Elle demande alors l’aide de l’Europe et du Fonds Monétaire International en avril 2010. Le FMI et de nombreux pays européens se mettent d’accord en mai pour aider la Grèce. Une enveloppe de 110 milliards est débloquée : 80 milliards de la part de la zone euro et 30 milliards de la part du FMI.

Une aide plus que bienvenue mais qui s’accompagne aussi de conditions dont certaines toucheront directement les citoyens grecs : fin du treizième mois dans la profession publique, TVA relevée à 23% ou encore hausse des taxes. Des mesures qui ne plairont pas et qui poussera à plusieurs reprises le peuple grec à descendre dans la rue contre les mesures d’austérités imposées.