La Grèce frappée par près de cent feux de forêts durant le week-end

Les pompiers grecs sont intervenus pour maîtriser 96 feux de forêt dans tout le pays au cours du week-end.

L’incendie le plus virulent s’est déclaré au nord de la péninsule du Péloponnèse et a nécessité l’intervention d’un avion pour contenir les flammes, a fait savoir dimanche la chaîne nationale ERT. Aucun blessé n’est à déplorer pour le moment. Si l’hypothèse d’incendies criminels n’est pas écartée, les météorologistes pointent toutefois les conditions climatiques difficiles que traverse le pays.

Dans de nombreuses zones, la pluie a fait défaut au cours de l’hiver. La Grèce et d’autres pays du sud de l’Europe ont dû faire face à d’importants incendies ces dernières années en raison d’un climat de plus en plus sec et chaud.