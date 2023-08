La Grèce frappée par "le plus grand incendie jamais enregistré dans l'UE"

La Grèce lutte depuis onze jours contre un feu dévastateur dans le département frontalier d'Evros (nord-est), qualifié par la Commission européenne de "plus grand incendie jamais enregistré dans l'UE". Il a déjà déjà tué 20 personnes et provoqué "un désastre écologique" et économique.

Il s'agit du plus gros incendie de forêt d’un seul tenant depuis 2008. Mais dans le passé, des épisodes marqués par de multiples foyers concomitants dans une même zone ont été encore plus dévastateurs, comme au Portugal, où 286.000 hectares étaient partis en fumée du 13 au 17 octobre 2017.