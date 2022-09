La gratuité des transports en commun peut-elle désengorger les villes et les routes ?

Le ministre fédéral de la Mobilité, l’Ecolo Georges Gilkinet, veut fortement baisser les tarifs du train pour les jeunes dans le cadre d’une renégociation du contrat de gestion de la SNCB. La question de la gratuité des transports en commun est régulièrement pointée comme solution à nombre de problématiques actuelles : congestion des villes et des routes, pollution de l’air, etc.

Est-ce une mesure efficace pour conquérir de nouveaux utilisateurs et diminuer le trafic routier ? La récente mise sur pied d’un ticket mensuel à 9€ pour voyager partout en Allemagne offre quantité de données intéressantes sur les comportements induits par ce type de mesure. Les Allemands ont massivement plébiscité ce neu euro ticket mais le report modal, l’abandon des véhicules personnels, n’a pas été significatif.

C’est un constat régulier, comme on a pu le constater en France, en Estonie, là où des expériences de transports en commun gratuits ont été introduites : le nombre de voyages augmente, mais rares sont les automobilistes prêts à lâcher leur véhicule personnel.

