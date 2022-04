La gratitude avec Led Zeppelin, Marvin Gaye, Aretha Franklin et… Abba !

Comment dire merci autrement qu’avec ce petit mot, merci ? J’ai retourné toute la toile, tous les dictionnaires… En langage oral, il n’y a rien d’équivalent à ce petit mot magique. Il y a des gestes qui veulent dire merci, des regards, des silences, mais pour dire merci tout haut, il n’y a que merci. La grâce, la miséricorde, la pitié… Non non non et non, ça ne marche pas, nous sommes à la merci de ses 5 lettres pour dire merci !