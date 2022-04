La graphologie est-elle une science ?

Des travaux ont été menés sur un ensemble de personnes pour vérifier s’il existait une corrélation entre leur personnalité (introvertie, extravertie, etc.) et leur style d’écriture (penchée vers la droite ou vers la gauche, ronde ou pointue, etc.). Le résultat est sans appel : aucun lien n’a pu être établi entre la personnalité des participants et les différents types d’écriture.