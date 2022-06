La Grangette : un potager de cuisine connecté et autonome

La Grangette promet des dizaines de variétés de plants, des plus répandus (épinard, batavia, roquette, menthe, sauge…) aux plus rares (lavande japonaise, basilic grec…). Dans tous les cas, Thibault Pradier l’affirme : "la plante n’est pas stressée". Le concept de La Grangette recrée en effet le climat idéal, en termes d’humidité et de luminosité, pour faire pousser tous ces types de plantes.

Le potager est aussi et surtout entièrement autonome. Il nécessite juste une arrivée d’eau, à l’instar d’une machine à laver le linge ou la vaisselle et l’intégration de nutriments organiques et minéraux. Il bénéficie aussi d’une application dédiée, laquelle permet non seulement de connaître en temps réel ce qui peut être ou non récolté, mais également de programmer la pousse de certains plants en fonction de son agenda et de dîners à venir par exemple.

Le grand public pourra découvrir le concept de La Grangette à Viva Tech ce samedi 18 juin 2022.