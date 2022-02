La GrandPoste, finaliste pour une récompense au MIPIM

Le marché international des promoteurs immobiliers renoue avec ses traditions de la mi-mars, en présentiel cette année. Ce rendez-vous très prisé des décideurs, des développeurs et des constructeurs attribue des récompenses aux plus belles réalisations, dans une douzaine de catégories, des hôtels aux hôpitaux… Pour ce qui concerne les rénovations de bâtiments, les jurés ont présélectionné, parmi cinq finalistes, la Grand Poste de Liège.

Ce sont les architectes du bureau Altiplan qui ont conçu et dessiné les nouvelles fonctions de l’édifice, avec des éléments restaurés et des espaces neufs, de bureaux ou de brasserie. Le maître d’œuvre, c’est la société publique Noshaq et l’entreprise BPI. La concurrence s’annonce sévère, puis qu’il s’agit d’affronter la reconversion d’anciennes salles obscures de l’Astoria dans la capitale suédoise, le musée slovène Cukrarna, l’intervention de Renzo Piano sur une maison de la culture moscovite, ou les splendeurs milanaises du complexe Medelan. Ce sont les participants au salon, sur la Côte d’Azur, qui vont voter, dans quatre semaines.

Que les meilleurs gagnent !