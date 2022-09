"La grande Zoa" de Régine, une ode à la figure du travesti et à l'archétype de la folle…

Et puis arrive le moment où Régine confirme les questionnements sur le sexe de la grande Zoa : " Si de toute la semaine. On n’la voit plus. Elle n’a tout de même pas disparue. On peut la retrouver rue des Saint-Pères. Décorateur et antiquaire. En complet veston. Plein d’décorations. Elle vend du Louis 16. Avec des yeux d’braise. "

Ode à la figure du travesti et à l’archétype de la folle – on est dans cette culture interlope entre Michou, Jacques Chazot et " La cage aux folles " – " La grande Zoa " est une chanson intéressante parce qu’elle témoigne d’une langue vernaculaire… Langue semi clandestine du milieu homo des années 60 et 70 où l’on opère une inversion de genre et où l’on parle des hommes au féminin. Vous voyez bien que la grande Zoa est décorateur et pas décoratrice. Qu’elle (et pas " il ") évolue en complet veston… Cette torsion et distorsion de la langue participe à une culture souterraine : cette culture homosexuelle qui est écartée du champ du visible et que Régine chante aux yeux de tous en 1966, à une époque où l’homosexualité est – ouvrez les guillemets – un problème…

Et sur la fin de la chanson – la chute : " On n’a jamais su. Qui était Zoa. Elle fût mangée crue. Par son boa. "

On peut même lire une sorte de constat sur le crime homophobe… Le boa étant ici une métaphore de l’amant – l’amant étrangleur, l’amant bouffeur, l’amant délinquant…

" La grande Zoa " est une chanson qui fait écho à l’univers de Jean Genet quand Genet raconte la fascination du voyou, et cette sexualité vécue dans le danger…

Écoutez " La grande Zoa " de Régine :