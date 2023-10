La Grande Soirée CAP48 : des invités de marques et un direct sous le signe de la solidarité

Ce dimanche 15 octobre, la Grande Soirée CAP48 revient en force, elle sera tournée depuis les studios Média Rives à Liège et sera diffusée en direct sur la Une et Auvio. De plus, l’émission sera traduite en langue des signes afin de garantir l’inclusivité de l’évènement. Vous pourrez également suivre les coulisses de la production via les réseaux sociaux de CAP48 et de la RTBF.