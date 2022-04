La Grande sauvage, un CREAVES à Perwez

Depuis son ouverture en avril 2021, La Grange sauvage a recueilli plus de 1100 animaux (reptiles, batraciens, oiseaux, mammifères…) dont 550 hérissons. En Belgique, comme dans les pays voisins, la situation du hérisson est préoccupante. Les effectifs sont en déclin et des experts parlent même d’un danger d’extinction. En cause, le trafic routier, les pesticides, la disparition des habitats, les tontes et les ravages d’une bactérie.