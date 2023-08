La grande rénovation du viaduc de Vilvorde débutera avec un jour de retard

Les travaux de rénovation du viaduc de Vilvorde débuteront jeudi, donc avec un jour de retard, ont indiqué mercredi les responsables du chantier. Celui-ci, dont le coût est estimé à 435 millions d'euros, devrait durer huit ans.

Dès mercredi à 22h00, les bandes de circulation seront rétrécies et la vitesse sera limitée à 50km/h sur le ring intérieur. L'objectif est de maintenir autant que possible le trafic sur le viaduc, avec des travaux découpés en différentes phases. Lors de chaque étape, seule une partie du pont sera indisponible et la circulation se poursuivra sur l'autre partie.

La première phase des travaux devrait se dérouler jusqu'à fin 2025, avec des perturbations sur le ring intérieur et un impact sur le trafic en direction de Zaventem. Au cours de la deuxième phase, du printemps 2026 au printemps 2027, la zone de travaux se déplacera notamment vers le ring extérieur. Les phases trois et quatre, du printemps 2027 à fin 2030, entraîneront les nuisances les plus importantes. À terme, grâce à la rénovation, une quatrième voie pourra être ouverte dans chaque sens sur le viaduc.