La "Grande procession de Tournai" sortira dimanche

Dimanche, comme chaque deuxième dimanche de septembre, la "Grande procession de Tournai" parcourra les rues de la ville. Il s’agira probablement de la dernière édition de l’évêque de Tournai, Guy Harpigny.

Cette manifestation de foi chrétienne est née au Moyen Âge et a traversé les siècles, exprimant ainsi une fidélité étonnante à une promesse vieille de plus de neuf siècles. Aux alentours des années 1089 et 1090, une terrible maladie ravageait le Tournaisis, la Flandre et le Brabant. Il s’agissait probablement d’un empoisonnement produit par l’ergot de seigle (ergotisme).

Lors de cette épidémie, les malades et ceux qui redoutaient la maladie sont venus en foule chercher la guérison ou la protection dans la cathédrale de Tournai. L’évêque de Noyon et de Tournai, Radbod, a alors invité les chrétiens à un jeûne général le vendredi 13 septembre 1090. Le lendemain, le samedi 14, fête de l’Exaltation de la Croix, l’évêque leur a proposé une procession de supplication autour de la ville et le fléau a cessé. L’évêque Radbod a alors décidé de renouveler la procession chaque année en signe de reconnaissance à Dieu. Depuis 1092, le vœu de l’évêque Radbod a toujours été respecté, à l’exception de l’année 1566 lorsque Tournai était aux mains des iconoclastes. C’est un cas unique. Les guerres ne l’ont jamais empêchée, ni même la révolution française.