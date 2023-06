La grande présentation des Finales NBA : Nuggets-Heat, un feu d’artifice pour l’histoire… quoi qu’il arrive

Voilà, nous y sommes enfin ! C’est ce jeudi soir que débutent les grandes finales NBA 2023. Une finale de tous les extrêmes, qui oppose Denver et Miami, deux équipes qu’on n’attendait pas forcément à ce niveau de la compétition. Deux équipes, aux trajectoires bien diverses, qui vont se disputer le titre suprême au terme d’une saison qui rentrera, quoi qu’il arrive dans l’histoire. Présentation.

Une finale entre Denver et Miami. Qui l’eut cru en début de saison ? Personne. Qui aurait osé le pronostiquer au début des play-offs ? Pas grand-monde non plus.

La preuve, en entamant cette post-season, le média de référence français Trashtalk avait lancé un sondage sur les deux finalistes. Sur les 40.000 participants, seuls 23 (!) avaient prédit une finale entre les Nuggets et le Heat. Cela équivaut à 0,06% (!) des votants.

Preuve que cette finale a, sur papier, déjà tout pour rentrer dans les annales. Surprenante, elle l’est. De là à faire tomber le moindre supporter NBA de sa chaise ? On n’ira pas jusque-là.

On l’avait dit, cette saison 2022-2023 était placée sous le signe de la surprise. Jamais, depuis bien longtemps, une saison n’avait paru aussi ouverte, indécise et propice aux holdups. En voici la plus pure illustration.