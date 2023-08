La grande présentation de Serie A : Naples a la pression du champion, la Juventus revancharde, l’AC Milan en plein renouveau

Et les autres dans tout ça ? Eh bien, comme l'an dernier, attention à ne pas sous-estimer les deux clubs romains. La saison dernière, alors que les clubs milanais pataugeaient dans la semoule et que la Juventus réglait ses soucis administratifs, la Lazio a, elle, magnifiquement mené sa barque pour finir 2e et donc se qualifier pour la Ligue des Champions.

Menés par le "sorcier" Maurizio Sarri, les Romains ont surtout misé sur le charisme de leur coach et leur belle osmose pour enquiller les bons résultats et devancer le reste de la meute. Le mot d'ordre de cette saison 2023-2024 ? La continuité, évidemment, en espérant que Ciro Immobile, le serial buteur maison, souvent blessé l'an dernier, retrouve son rythme de croisière.

Seule perte, et elle est notable, celle de Sergej Milinkovic-Savic (9 buts, 8 assists en Serie A l'an dernier) qui a, lui aussi, succombé aux sirènes saoudiennes. Côté arrivées, les deux plus onéreuses se nomment Taty Castellanos (New York City, 15 millions) et Gustav Isaksen (Midtjylland, 12 millions).

Du côté de l'AS Rome et de José Mourinho, on misera aussi sur une salvatrice continuité puisque seuls deux joueurs importants du Mou' ont largué les amarres : Roger Ibanez, parti tester la solidité du championnat saoudien, et le vieillissant Nemanja Matic, lancé dans un baroud d'honneur avec Rennes. Pour le reste, c'est du classique et on misera sans doute sur la confiance accumulée grâce à la belle épopée jusqu'en finale en Europa League pour faire mieux que la 6e place de l'an dernier.