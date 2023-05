"La grande Nymphe", gagnez deux places pour la création du nouveau projet de la chorégraphe et danseuse Lara Barsacq !

Le Kunstenfestivaldesarts vous présente La grande Nymphe, une création de Lara Barsacq. Dans ce spectacle, la chorégraphe se réapproprie ici l’image de la Nymphe entretenue depuis toujours par les hommes et traverse l’histoire de la danse, guidée par des considérations autobiographiques, féministes ou queers. Accompagnée d’une interprète, elle décompose l’érotisation du corps par la danse, la parole et le mouvement. Elles créent ainsi un hymne au pouvoir libérateur de la danse, hors de toute conception figée de la sexualité. Elles dansent dans une explosion de sons et dans une décomposition électronique du Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy, qui laissent ensuite la place à une interprétation de la composition par un ensemble classique. Une lutte sensuelle avec la tradition visant à faire émerger une nouvelle imagerie érotique.

Infos : KUNSTENFESTIVALDESARTS — La Grande Nymphe (kfda.be)

Le 19 mai à 22 heures, gagnez deux places !