"La grande librairue" : 5500 titres à disposition sur une façade

Ce devait être un projet éphémère monté dans le cadre d’un parcours d’artistes en 2016 : installer une bibliothèque géante sur la façade d’une maison pour réveiller l’espace public de manière créative – en l’occurrence un quartier de Limal – interpeller les habitants et mettre la culture à portée de tous. Six ans plus tard, Alain de Pierpont n’en revient toujours pas du succès de sa petite idée.