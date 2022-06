La grande illusion ou 85 ans de fraternité

À sa sortie, le film a véritablement été salué par toute la critique. Le quotidien Ce Soir (créé par la Parti communiste) publie le 12 juin 1937 un article dithyrambique et décrit l’œuvre de Renoir comme "un grand film qui fait enfin entendre sur la guerre un accent humain et vrai, sans exaltation frelatée et sans haine." Dans L’Intransigeant (un quotidien du soir et de droite), on raconte que "c’est un très beau film français, mâle, dépouillé de toute concession facile, animé du plus pur esprit patriotique, où l’on chercherait en vain des éléments de dissension politique […] Mais quelle est au juste cette Grande illusion ? Est-ce la vie, la guerre, le fait d’avoir cru que cette guerre serait la dernière ?" Le Populaire (un journal socialiste) rappelle que… "aucun personnage ne se livre à des considérations générales. Tous contribuent à démontrer ce qu’ils ne semblent pas chercher à prouver : l’idiotie terrible de la guerre, la stupidité cruelle de toutes les guerres."