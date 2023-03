La grande histoire du ski… et de ses médaillés belges

La première grande victoire belge aura lieux aux olympiades de Saint-Moritz en 1948 : Micheline Lannoy et Pierre Baugniet remportent la médaille d’or en patinage artistique à l’occasion de leur seule participation olympique : ils mettront fin à leur carrière à l’issue de ces Jeux. Auparavant, le couple aura été deux fois champion du monde dans sa discipline, en 1947 à Stockholm et 1948 à Davos, champion d’Europe, toujours en 1947 et champion de Belgique quatre fois, de 1944 à 1947.

Si l’on a très peu d’éléments biographiques sur l’anversois Pierre Baugniet, né le 23 juillet 1925 et décédé en 1981, la vie de Micheline Lannoy est un peu plus documentée. Née à Bruxelles le 31 janvier 1925, la jeune femme a de qui tenir : sa mère est Simone De Ridder, une entraîneuse de patinage artistique, et son père, Louis De Ridder, participera aux Jeux olympiques d’hiver de 1924 à 1936, en hockey sur glace, patinage de vitesse et bobsleigh !

C’est au Cercle des Patineurs de Bruxelles que Micheline débute avec sa sœur Francine. En 1937 et 1938, elle remporte le titre de championne junior de patinage artistique. Quant à sa carrière en compagnie de Pierre Baugniet, elle l’entame en 1940.

Après avoir cessé la compétition et s’être séparée de son coéquipier, Micheline participera à des spectacles de patinage en France et en Grande-Bretagne. En 1953, elle épouse un patineur artistique Écossais, Jim Macaulay. Avec ses deux enfants, le couple ne tarde pas à s’installer à Kingston, dans l’Ontario canadien. À l’époque, le patinage artistique est très développé en Amérique du Nord…

Micheline et Jim deviennent entraîneurs, faisant montre de leurs qualités en Ontario mais aussi au Québec et en Colombie-Britannique. Aux dernières nouvelles, Micheline vivrait toujours à proximité des chutes du Niagara…