La grande histoire de la Navigation à Tour & Taxis

Sylvie Honoré nous propose dans Viva Weekend une rencontre, celle d’Adrien Roselaer, Commissaire de l’exposition et Professeur d’Histoire. Il nous parle avec passion de la grande histoire de la Navigation :

"Cette exposition qui est lancée à Bruxelles, va suivre ensuite un trajet qu’ont suivi d’autres des expositions de Tour & Taxis. Elle va voyager en France, en Espagne, à Istanbul aussi. Ensuite elle reviendra en Belgique, à Liège cette fois-ci, mais vers 2025. Donc effectivement, un grand voyage l’attend.

Ce sont 200 objets, 30 maquettes, des décors impressionnants reconstitués sur 1500 mètres carrés. La visite prend deux heures. C’est un grand voyage au fil du temps, mais aussi à travers les continents. On part de la préhistoire avec les premières navigations et on remonte jusqu’aux porte-conteneurs d’aujourd’hui, mais aussi aux navigations du futur avec les navires à voile, les cargos, voiliers pour une navigation plus propre.

L’exposition est divisée en périodes. On découvre d’abord la préhistoire avec ce qui se passe du côté de l’Australie, et en Europe à la même époque. On va voyager du côté de l’Égypte parce que c’est là qu’on va trouver les premiers bateaux à voile, les premières représentations, avec vraiment des reproductions d’objets assez exceptionnels. On passe ensuite dans l’Antiquité où là on va découvrir évidemment tout ce qui se passe en Méditerranée, mais aussi ce qui se passe du côté du monde Arabe. Ensuite le Moyen-Âge avec un focus sur l’Europe, le monde Arabe et la Chine, parce que là, il se passe énormément de choses. Enfin on entre dans les temps modernes où évidemment on parle des grands explorateurs européens. C’est vraiment la volonté de montrer que c’est une histoire parmi d’autres, une grande en fait, une grande aventure de l’humanité. Toutes les civilisations ont participé et c’est ce qu’on découvre au fil du voyage.

On a une très belle animation qui montre en temps réel le nombre de bateaux qui circulent sur la planète. C’est absolument incroyable. Chaque année, ce sont 10 milliards de tonnes qui sont déchargées dans les différents ports du monde. Donc c’est une histoire tout à fait actuelle et avec les problèmes écologiques que ça pose".