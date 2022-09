La grande histoire d’amour entre Patti Smith et Fred (Sonic) Smith racontée par BJ Scott

Fred Smith doit figurer parmi les muses masculines les plus précieuses du rock and roll. Lorsque Fred et Patti se sont rencontrés en 1976, Fred n’était pas encore divorcé de sa première femme. Le groupe fait la première partie de Patti Smith Group à Detroit en 1976, où le futur couple est présenté par Lenny Kaye. Ils font un jam pendant le concert de Patti. Fred est époustouflé par cette petite femme toute force, toute fragilité… Il tombe raide de la poétesse. Et elle s’est complètement soumise à ses charmes bruts et son talent indéniable. Commence alors une relation à distance entre les deux amoureux. Pas de téléphones portables, seulement du courrier postal et des téléphones fixes. Patti a écrit les paroles pour “Because The Night” à côté d’une cabine téléphonique en attendant un appel de Fred. Il était censé appeler à six heures, mais le téléphone a finalement sonné après minuit. Entre-temps, elle avait griffonné les paroles en écoutant la bande démo de Bruce Springsteen. Une des chansons la plus romantique et emblématique est née du désir et de la fièvre de l’amour. Il sort en 1978 sur “Easter”.