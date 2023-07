La grande forme de Florent Pagny aux Francofolies de Spa : le résumé du concert

Dimanche, les Francofolies de Spa accueillaient pour leur dernière journée les concerts de Cali, Kendji, Christophe Willem, Marc Lavoine et de Florent Pagny. Celui que tout le monde attendait est apparu en forme physique et vocale, pour le bonheur de son public nombreux.

20h25, alors que Christophe Willem vient d’enchaîner dans le parc ses tubes Double je et PS Je t’aime, le public se déplace en masse vers la scène Pierre Rapsat pour attendre le retour de Florent. Chacun connaît l’histoire de sa tournée des 60 ans, abandonnée pour cause de cancer. Combatif, sous traitement, Florent se balade cet été dans les festivals.

Alors qu’on s’attendait à le voir diminué physiquement, il n’en est rien. 20h30 pile, son show démarre par L’instinct. On remarque tout de suite que Pagny a récupéré des cheveux. Son corps semble n’avoir pas trop souffert des mois passés, il n’est pas déplumé. Vocalement, la note de fin de L’instinct est à envoyer. Chacun attend mais ça passe sans problème. Ce sera le cas aussi sur Caruso, Io le canto per te et Châtelet les Halles. Chaque hauteur nécessaire est atteinte, sous les applaudissements, même si Florent s’économise vocalement ailleurs. Disons qu’il est à 80% de ses capacités mais un Pagny à 80% reste devant tous les autres.

Comme à Forest lors de son dernier passage, le chanteur déroule ses tubes dans l’ordre chronologique : de N’importe quoi à L’avenir, l’une de ses dernières chansons dont le texte est signé Serge Lama. Dans l’intervalle, les spadois savourent Un jour une femme, Ma liberté de penser, Savoir aimer, Chanter, Si tu veux m’essayer… Florent introduit chaque chanson, racontant brièvement leur histoire ou le contexte de leur création.

La structure métallique présente en salles sur laquelle étaient projetés les visuels a disparu en festivals. La scène est très brute. Comparativement à Soprano ou BigFlo et Oli vu les jours précédents, il n’y a rien. Si ce n’est un beau light show et de très bons musiciens, comme les fidèles Loïc Pontieux à la batterie et Alain Lanty au piano. Il n’est besoin de rien d’autre quand on a de très bonnes chansons, qui depuis 33 ans parcourent nos vies.

La foule, très bruyante les jours d’avant, écoute aujourd’hui le show. Enfin ! Pagny impose le respect : "Tout cet amour que tout le monde m’a envoyé de toutes parts a contribué à me faire passer ces épreuves d’une bonne manière, merci, merci, merci." Le public symbolise les "murs porteurs" de l’artiste. Il restera massé devant la scène, malgré la drache nationale intensive.

A la fin du show, Florent demandera à ses fans de ne pas l’attendre à la sortie. Ses musiciens joueront toujours sur scène, lui sera déjà parti dans une voiture vers le prochain rendez-vous. Rassuré sur sa bonne forme, on attend désormais Monsieur Pagny à la rentrée avec un album de duos. Le deuxième de sa carrière, pour lequel il a convié ses amis Marc Lavoine, Slimane, Lara Fabian, Vianney… à partager ses titres. Florent devrait le défendre en interview et on l’attend à VivaCité de pied ferme. Pour lui redire merci de vive voix.

La soirée se clôt avec Marc Lavoine dans le Parc, qui enchaîne alors que son pote vient de descendre de scène. Une bonne heure trente après, alors que Marc chante encore Les yeux revolver dans le Parc, Cali apparaît sur la Rapsat et fait entonner à son public : un peu spéciale, elle est célibataire… Deux publics – Proximus/Rapsat à l’unisson.

Cali entame enfin son show sur les chapeaux de roues avec Elle m’a dit. Il glisse sur la scène mouillée et se marre. Au troisième titre, il est déjà dans la foule et se hisse pour entonner With or without you de U2. Sa "fête à" voit défiler ses amis Delta, Lubiana pour un très beau Avec le temps, Noé Prescow, Saule et quelques autres. Un final en fanfare.

Quelle belle édition 2023, Spa ! On se dit à l’année prochaine ?