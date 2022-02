La Grande Fabrique et les Idées Noires : un folklore carolo qui s’enracine

Des idées noires prises très au sérieux… À brûler au plus vite

Dans les quartiers, les cafés, les associations de la ville, la Grande Récolte des Idées Noires est lancée. Chacun peut écrire sa sombre pensée sur un sous-bock, un carton de verre utilisé dans l’Horeca orné d’un corbeau. Aujourd’hui, la récolte s’organise dans un café de Monceau-sur-Sambre. Le style d’établissement rétro où l’on rit toute la journée avec une bière à la main. Parfois depuis très tôt le matin. Sur un coin de table, Une dame se livre. Normalement, on ne parle pas des idées noires. Elles restent secrètes et doivent brûler. Mais parfois l’envie de raconter est plus forte. "Moi ça parle du cancer. J’ai perdu mes deux sœurs. Je les ai vues dépérir et disparaître. On n’est pas sur terre pour souffrir, hein ? ! Moi j’aimerais qu’on invente un médicament pour guérir immédiatement. Ou alors, on va le brûler ce cancer… Moi je serai là mardi prochain pour le voir brûler."

Voilà pourquoi le brûlage du corbeau gagne en popularité chaque année. Quand les flammes le dévorent, les regards deviennent pensifs, parfois juste quelques secondes. Le temps d’espérer que ça marche. Le cancer, les difficultés, le Covid, les pertes, les malheurs, les idées noires en tout genre. Que tout disparaisse avec le corbeau.