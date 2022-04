La Grande Évasion vous emmène découvrir l'Alsace !

Nous n'allons pas vous laisser sans quelques douceurs à vous mettre sous la dent! On vous propose des confitures bios et des chocolats au Rouge d’Ottrott, spécialité unique à se procurer à la Pâtisserie Scherrer à Ottrot, les Bisous de Rosheim, unique à Rosheim, des sortes de biscuits avec un cœur au praliné feuilleté et oranges confites enrobés d’une meringue au café et Grand Marnier. Et toujours unique à Rosheim, le Ropfkueche : une galette briochée surmontée d’un mélange de noisettes, d’amandes, de sucre et de cannelle. À acheter dans deux boulangeries qui les préparent selon leur propre recette!