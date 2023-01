La grande enquête des attentats de Paris

De François Hollande à l’ancien directeur de la CIA en passant par des enquêteurs belges, français ou turcs : tous nous livrent en toute transparence leurs réflexions et analyses. On découvre ainsi l’interview passionnante de Ashton Carter, ancien Secrétaire américain à la défense qui parle de l’incohérence de la politique américaine en Syrie. " C’était absurde de vouloir détruire les cellules de l’Etat Islamiste en Syrie mais ne rien vouloir à faire dans la guerre civile syrienne" dit-il.

L’ancien premier français Bernard Cazeneuve pointe quant à lui, l’absence d’un système d’alerte européen et d’une coordination efficace des services européens avant novembre 2015. " On avait pourtant crée Europol et Eurojust mais personne ne jouait le jeu réellement ". Avec ces attentats on va passer dans un autre système.

Aujourd’hui, plus de 6 ans après les attentats, l’enquête V13 est terminée et le procès a démarré. Un procès monumental, résultat d’un dossier d’instruction d’un million de pages. L’enquête est terminée mais tous les interlocuteurs de ce film sont clairs sur une chose : Daesh n’est pas mort et il faut rester vigilant. "Je pense qu’il est important que les Etats-Unis et d’autres Etats européens reconnaissent que le terrorisme est le symptôme d’un problème bien plus vaste " déclare un ancien responsable américain du renseignement.

Démarrant la nuit des attentats pour s'achever au premier jour du procès, ce film est le récit d’une coopération diplomatique, judiciaire et du renseignement inédite qui a bouleversé le visage du contreterrorisme. Il permet de mieux comprendre les failles et les forces des démocraties à l'épreuve de la menace d'un jihad globalisé devenue permanente.

Produit par Veilleur de Nuit et Wrong Men en coproduction avec la RTBF et Arte France

→ "13 novembre 2015 : anatomie d’une instruction" : un documentaire de Christophe Cotteret à ne pas manquer sur la Trois, le lundi 9/01 à 20h35 et à revoir sur Auvio