La grande diversité du 64e Royal Festival de Spa, entre cirque, théâtre, humour, magie et concerts

Rayon nouveautés, deux concerts, l’un consacré à Nina Simone créé et interprété par Delphine Gardin entourée de musiciens du top belge, et le curieux, Korabarok, où Céline Scheen chantera du baroque accompagné d’un joueur de kora et du guitariste Karim Baggili. Côté humour, Laurence Bibot et Bruno Coppens présenteront leur dernier spectacle. Deux créations aussi :" le club PEPS", un duo qui chantera sans tabou le sexe au féminin, et, plus sérieux, "le soir, je mange du fromage : "une pièce, explique Axel De Booseré, qui illustre l’échange de courrier entre ces immenses écrivains que furent Gorki et Tchékov". Egalement présents d’autres valeurs confirmées comme Alain Leempoel, Pierre Dherte et Bernard Cogniaux qui rejoueront "Art" 25 ans après l’avoir présenté à Spa.

Infos : Royal Festival Homepage – Royal Festival