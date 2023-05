La Grande Dérive, une nouvelle randonnée de 54 kilomètres autour de Charleroi

"Cette Grande Dérive, c’est un peu le miroir inversé de la Boucle Noire. Si la Boucle Noire fait 22 kilomètres et plonge au cœur de la sidérurgie, la Grande Dérive, elle, va plutôt aller du côté des bois, des sentiers, longer des cours d’eau, traverser des quartiers très diversifiés. Il y a tout ça à Charleroi". Micheline Dufert plante le décor. Elle et son mari, Francis Pourcel, sont amoureux de sentiers, de randonnées et de Charleroi. Après leur première randonnée (la Boucle Noire) qui a été et est toujours un succès auprès des Carolos (mais pas que), le couple a voulu aller plus loin et a créé la Grande Dérive. "Cette nouvelle randonnée de 54 kilomètres est née d’explorations qui ont donné lieu à des marches exploratoires, en collaboration avec l’Eden, le Centre culturel. Chaque week-end, pendant et après le confinement, une centaine de personnes découvraient de nouveaux paysages. On avait donc envie d’apporter autre chose et c’est la Grande Dérive", explique Micheline Dufert.