La Grande Dérive : un nouveau chemin de randonnée pour arpenter les abords de Charleroi

Francis et Micheline, retraités carolos, et fondateurs des Chemins des terrils avaient déjà séduit de nombreux marcheurs avec la désormais fameuse Boucle Noire. Les promeneurs ont eu l’occasion de revisiter l’histoire de la ville sur un parcours long de 23 km. Il y avait pourtant des sceptiques, peu convaincus par le charme de ces paysages industrialisés. Mais pour ces anciens punks reconvertis en randonneurs contempler la ville du haut d’un terril c’est le pied ! Pour eux, il est indispensable de mettre en valeur la richesse de leur ville, et ils ont imaginé un nouveau parcours pour la découvrir : La Grande Dérive.