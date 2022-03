La grande bataille des toilettes: un défi économique, technologique et culturel

Selon l’OMS, la moitié de la population mondiale ne dispose pas de toilettes sûres. Près de 700 millions d’êtres humains défèquent en plein air. De mauvaises conditions d’assainissement causent des diarrhées, des dysenteries, l’hépatite A, la typhoïde ; elles sont la cause directe de 400.000 morts d’enfants, chaque année.

Dans l’agenda 2030 des objectifs de développement durable, l’ONU a inscrit la fin de la défécation à l’air libre. Alors le temps presse. Depuis une dizaine d’année, la Fondation Bill et Melinda Gates s’active sur le sujet. Le milliardaire a lancé dans les années 2010 un immense concours international pour réinventer les toilettes.

L’idée-clé, c’est que les pays en développement n’auront peut-être jamais les moyens d’investir dans un réseau centralisé d’égouts. Les toilettes selon Bill Gates doivent donc consommer très peu d’eau et traiter les matières fécales in situ. Parallèlement, la plus grande démocratie du monde, l’Inde, qui est responsable de la majorité des cas de défécation à l’air libre, a lancé sa propre révolution des toilettes en parsemant son territoire de millions de latrines sèches destinées à un drame sanitaire dans le pays.

Partout dans le monde, on s’agite pour que les pays pauvres ne soient plus condamnés à souffrir des conséquences de l’absence de toilettes sûres. Ce film-enquête, qui explore les bidonvilles indiens et les congrès de Pékin, les universités sud-africaines et les multinationales établies en Suisse, questionne bien sûr les inégalités foncières en matière d’accès à la santé.

Mais plus que cela : la grande bataille des toilettes est aussi une réflexion profonde sur le système de gestion des déchets dans nos pays riches, l’aberration de consommer 50 litres par jour d’eau potable pour évacuer nos déjections et les limites de nos stations d’épurations qui relâchent trop de déchets.