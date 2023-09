La GPA bientôt réglementée en Belgique ? "On est en plein dans la série La Servante écarlate"

C’est pour cette raison que les deux expertes sont opposées à l’utilisation de l’expression "femme gestatrice", préconisé par le Comité de bioéthique dans son avis afin de remplacer "mère porteuse".

"On dirait que l’on retourne au Moyen Âge, où les femmes n’étaient considérées que comme des réceptacles, des vaisseaux pour les enfants et ne contribuaient à rien de plus", s’insurge Marie-Josèphe Devillers. "On voudrait nous faire croire que la grossesse est un non-événement ? Qu’on peut l’évacuer ? Les arguments pro-GPA insistent sur le fait qu’il n’existe aucun lien génétique entre la mère porteuse et l’enfant. Quand bien même : un lien biologique se forme en tout cas, car il y a des échanges de cellules qui s’opèrent durant la grossesse. On demande aux femmes enceintes de ne pas boire ou fumer, à cause de ce lien biologique. La grossesse est relationnelle. Tout le monde a été porté par une mère…", précise Valérie Lootvoet.

Au magazine axelle, Gilles Genicot explique : "On est conscients que ces termes ne font pas l’unanimité, mais il y a eu consensus au sein du Comité pour considérer que la femme gestatrice n’est pas la mère, et faire la distinction entre engendrement et filiation."

La GPA pose des questions qu’on ne s’était plus posées depuis l’abolition de l’esclavage

La directrice de l’Université des femmes poursuit : "Il faut bien distinguer les choses, c’est différent de l’adoption, qui concerne un enfant qui est déjà là. Il s’agit avec la GPA de commander un enfant. Et cela signifie alors qu’on peut commander et recevoir des enfants, mais pas des adultes ? Soit on peut donner tout le monde, soit on ne peut donner personne, sinon cela crée des catégories différentes d’êtres humains. C’est aussi le cas pour les femmes. Il y a celles qu’on épouse, celles avec lesquelles on a des relations sexuelles et celles qui donnent des enfants. On est en plein dans la série La Servante écarlate. Que se passe-t-il si la mère porteuse décède [comme c’est arrivé en Belgique en 2021], si elle finit aux soins intensifs, si elle contracte une pathologie qui l’affectera le reste de sa vie ? Est-ce que les commanditaires assumeront ?"