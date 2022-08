La "glass skin" : la routine beauté coréenne pour avoir une peau rayonnante.

La "glass skin" semble obtenir les faveurs des réseaux sociaux. Connue depuis plusieurs années, cette tendance skincare tout droit venue de Corée - une véritable tradition ancestrale - promet un teint frais, lumineux, et éclatant, presque translucide, en quelques étapes seulement.

Après la "jello skin" et la "dolphin skin", les utilisateurs des réseaux sociaux ne jurent plus que par la "glass skin", la "peau de verre", qui se caractérise par un teint naturellement frais et cristallin, rayonnant de beauté et de santé, sans pores apparents ni imperfections. Tel un morceau de verre. Une utopie ? Peut-être, si l'on considère qu'un tel résultat dépend également de l'hygiène de vie et de chaque type de peau. Mais la tendance fait des émules sur les réseaux sociaux. Le hashtag #glassskin est à l'origine de plus de 700.000 publications sur Instagram et de plus de 550 millions de vues sur TikTok, témoignant de l'intérêt porté à cette routine.