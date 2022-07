La Gironde face au feu : nouvelles évacuations, les prochaines heures s'annoncent "extrêmement difficiles"

De nouvelles évacuations étaient en cours dimanche soir en Gironde (sud-ouest de la France) devant l'avancée du feu qui reprenait sa course folle, rendant le travail des pompiers "extrêmement difficile", six jours après le début de ces gigantesques incendies qui ont ravagé plus de 11.000 hectares de végétation.

Sur le secteur de Landiras, les "autorités procèdent à l'évacuation des habitants de la commune de Cabanac (soit) 2.100 personnes", écrit la préfecture sur Twitter.

Selon les pompiers, ces nouvelles évacuations préventives portent à "16.200" le nombre des habitants et vacanciers qui ont dû plier bagages en urgence depuis mardi.

La température, le vent l'hygrométrie: tous les paramètres sont les pires possibles

A la Teste-de-Buch, "la situation se dégrade. Le feu est arrivé à la mer et se dirige vers le sud", poursuit dans un second tweet la préfecture, qui appelle à être "extrêmement prudent".

Sur les réseaux sociaux, des internautes ont publié des photos et vidéos, prises depuis la mer de cet immense brasier "haut de 30 mètres" dévorant la plage de la Lagune, au sud de la dune du Pilat.

"De gros moyens sont en train d'être déployés sur le secteur. Le feu ne devrait toutefois pas le lieutenant-colonel Arnaud Mendousse atteindre le département des Landes car le vent devrait tourner vers l'ouest et le nord", a affirmé à l'AFP.

Les prochaines heures s'annoncent comme "les plus difficiles" que devront affronter les soldats du feu depuis le début des incendies.

"Le feu est très, très virulent. Les conditions météorologiques sont extrêmes: la température, le vent l'hygrométrie: tous les paramètres sont les pires possibles", a souligné le porte-parole des pompiers, se disant "pessimiste".