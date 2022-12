La Gibson ES-355 de Noel Gallagher, guitare de la rupture d’Oasis

Mis en vente le mar­di 17 mai 2022 à 150.000 euros prix de départ, l’instrument de la discorde entre les frères Noel et Liam Gallagher, symbole de l’éclatement d’Oasis, avait tout juste atteint l’estimation basse de 300.000 euros, plus 85.500 euros de frais lors d’une vente aux enchères à Paris. Ac­qui­se par Noel en 1997, au départ pour rester dans son étui et in­té­grer sa collec­tion, la guitare apparait dans le clip "Stand By Me", elle a été utilisée tout au long de la tournée d’Oasis ''Dig Out Your Soul'' et on la voit aussi dans les mains de Gem Archer sur le morceau "Don't Look Back in Anger".