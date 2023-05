La GFP, police secrète de la Wehrmacht en Belgique : une puissance insoupçonnée

Exemple dans un bar liégeois appelé Les caves du Nord : "... on est à Liège, en 41 il me semble, et on découvre – probablement par le truchement d’une dénonciation – que certains policiers et certains membres de l’armée allemande d’occupation se rendent dans les caves de ce bar où il y aurait une fraternité entre les hommes qui serait assez charnelle… et évidemment dans le IIIe Reich, on ne peut pas avoir des relations plus que fraternelles entre hommes, et donc, la GFP va fermer ce bar et vérifier que les policiers et l’armée allemande ne s’y rendent plus".