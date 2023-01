La génération Z, une génération pleine de contradiction qui a peur du réchauffement climatique mais fait appel aux services de livraisons rapides

La génération Z, cette génération née après 1947 qui suscite des interrogations auprès des entreprises et des annonceurs. Les marques ne savent pas toujours comment aborder cette génération Z, ni d’ailleurs avec quel canal de communication. Et quant aux recruteurs, parlez tout simplement avec quelques chefs d’entreprise ou directeurs de ressources humaines et vous entendrez dire de cette génération qu’elle est : victimaire, infidèle, narcissique, désinformé…

L’écrivain américain Bret Easton Ellis a même parlé d’une génération chochotte dans un article qui a suscité énormément de commentaires à l’époque. Bien entendu, ce n’est qu’une vision forcément parcellaire. Et puis d’autres se disent au contraire qu’on a trop tendance à regarder cette génération avec les lunettes de notre propre génération et qu’en réalité, il faudrait plutôt parler d’une génération Z, qui serait une génération engagée, sensible, exigeante, mais également prête à prendre davantage de risques que ses aînés. Tout cela est vrai. Mais ce qui est encore plus vrai, c’est que cette génération Z a un point commun avec les autres, c’est qu’elle est remplie de contradictions. C’est le résultat d’une étude publiée par le magazine économique The Economist.

Rappelons que cette génération a été non pas structurée mais déstructurée à la fois par la crise financière de 2008, mais surtout par les années de COVID et bien entendu par le réchauffement climatique. Ce sont autant d’évènements ou de phénomènes perturbants et donc déstructurants...