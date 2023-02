La génération Z, plus fidèle à ses aspirations personnelles qu’à l’entreprise.

De nombreuses entreprises se demandent comment attirer et fidéliser les membres de la génération Z. Et pour cause, ces jeunes nés après 1995 arrivent sur le marché de l’emploi avec une vision du travail bien différente de celle de leurs aînés. Une des thématiques clés est la loyauté du salarié à l’égard de sa boîte.

Si leurs aînés effectuaient souvent toute leur carrière dans la même entreprise, les jeunes semblent vivre dans une culture de l'instantanéité. Ils ne semblent plus sacraliser l’entreprise et n’hésitent pas à la quitter rapidement après leur embauche pour voir si l’herbe est plus verte ailleurs.