La génération Z fait-elle vraiment confiance aux influenceurs pour leurs achats ?

Amazon est d’ailleurs cité comme le premier site via lequel les personnes sondées iraient dépenser un chèque de 150 euros, à hauteur de 22,6%. Une décision qui va à l’encontre des revendications écologiques souvent attribuées à la génération Z, plus consciente de la surconsommation et des problèmes environnementaux. D’après les sondés, le choix d’Amazon s’explique par sa large variété de produits proposés. La FNAC et Shein arrivent deuxième et troisième.

A la question "Si tu avais le choix entre dépenser un coupon de 150€ sur un site écolo/bio, où alors 180€ sur un site qui ne fait pas attention à ça, tu prendrais quoi ?", 55% d’entre eux choisiraient tout de même un site écolo.

Le shopping en ligne s’est de plus en plus développé avec la pandémie de Covid-19. Depuis les plateformes comme TikTok, Twitter, Instagram ou encore YouTube multiplient les fonctionnalités et événements pour booster le shopping en ligne avec l’aide des influenceurs.