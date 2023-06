​​​​​​​La génération Z et l'Amour: "Mariage à 25 ans, trois enfants à 30 ans et finito pipo?"

Est-ce que les moins de 25 ans vivent les relations amoureuses différemment des générations précédentes ? Est-ce qu’ils découvrent l’amour autrement au temps des applications de rencontre et de la pornographie sur les réseaux sociaux ? Avec moins de tabous ? Plus de liberté ? Et qui s'est approprié les idées de "me too"? Mais au fait... Peut-on identifier des "traits de génération" au-delà de la diversité des expériences ?

Dans cet épisode de "Zoomer ! La génération Z au micro", de jeunes adultes racontent leur ébullition dans un vocabulaire nouveau ou leur nostalgie du romantisme et de ses lettres d’amour au stylo. Mais ils s'accordent, pour beaucoup, sur l'envie de former un couple: un couple qui leur ressemble, pas celui de Disney.

"ZOOMER ! La Génération Z au micro" est un podcast qui écoute les jeunes Européens de la Génération Z, ceux que la presse anglophone surnomme "Zoomers". Un surnom inspiré de "Boomers" avec le Z de 'Zoom', allusion à l’agilité digitale de ceux qui sont nés entre 1997 et 2010. Ce podcast La Première/Euranet Plus est à écouter sur Auvio et sur vos plateformes habituelles.

Avec de jeunes voix de Charleroi, de Gosselies et du Kot à projets "Kap’Hot" à Louvain-la-Neuve, avec Thurel et Jacques Marquet (UCLouvain).

