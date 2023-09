La génération Z consomme-t-elle plus de drogues que les générations précédentes ?

Selon l’Observatoire européen des drogues, le cannabis reste de loin la drogue illicite la plus consommée en Europe. La cocaïne arrive en deuxième position même si les niveaux de modes de consommation diffèrent considérablement d’un pays à l’autre. La MDMA, drogue synthétique, est aussi l’une des plus consommées dans l’Union européenne. Généralement, elle est associée à des modes de consommation épisodiques dans le milieu festif.

Et, la génération Z dans tout ça ? Quel rapport les jeunes de moins de 25 ans entretiennent-ils avec ces substances ?

Dans cet épisode du podcast "Zoomer ! La génération Z au micro", de jeunes adultes racontent les effets qu’ils recherchent, les trips métaphysiques mais aussi les descentes, les craintes et parfois l’addiction. L’Observatoire européen des drogues nous dira aussi si cette génération consomme plus de drogues illicites que les précédentes.

"ZOOMER ! La Génération Z au micro" est un podcast qui écoute les jeunes Européens de la Génération Z, ceux que la presse anglophone surnomme "Zoomers". Un surnom inspiré de "Boomers" avec le Z de 'Zoom', allusion à l’agilité digitale de ceux qui sont nés entre 1997 et 2010. Ce podcast La Première/Euranet Plus est à écouter sur Auvio et sur vos plateformes habituelles.

Avec de jeunes voix de festivaliers à Dour, le portait d’Oscar et les analyses de Joao Pedro Matias, chercheur à l’Observatoire européen des drogues.

