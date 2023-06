La Génération Z consomme moins d'alcool en concert

Les membres de la génération Z (soit les natifs entre 1997 et 2012) boivent nettement moins lors des concerts, et cela a un impact sur les petites salles, rapporte le Billboard.

La baisse de la consommation d'alcool de la génération Z nuit aux recettes de nombreuses salles de concert dont les marges bénéficiaires sont déjà réduites. David Slutes, directeur du divertissement au Club Congress de Tucson, qui peut accueillir 325 personnes, a constaté une différence de 25 % dans les dépenses d'alcool par rapport aux générations précédentes.

"À la sortie de COVID-19, tout ce qui concerne le secteur de la musique en direct a été bouleversé", a déclaré David Slutes au Billboard. "Nous ne savions pas exactement pourquoi les chiffres étaient ainsi. Nous avons ensuite approfondi nos recherches et, à chaque événement destiné à la génération Z, nous avons constaté que les chiffres étaient très différents."

Dayna Frank, présidente-directrice générale de First Avenue Productions, une salle de concert et une entreprise de promotion à Minneapolis, a soulevé le même argument lors d'une intervention à la conférence Music Biz à Nashville. "L'une des grandes tendances que nous observons est que la génération Z ne boit pas autant", a-t-elle déclaré. "Ils consomment à boire ou à manger avant de venir, ou bien ils se concentrent davantage sur la sobriété et la santé mentale... La majeure partie du prix du billet est reversée au groupe, et les salles de concert se contentent donc des boissons. Mais ce n'est plus une source de revenus durable".

Tout cela va dans le sens d'une étude menée en 2020 par Ty Schepis, professeur de psychologie à l'université d'État du Texas, qui a révélé que 28 % des étudiants âgés de 18 à 22 ans s'abstenaient de boire de l'alcool en 2018, contre 20 % en 2002. L'abus d'alcool dans la même tranche d'âge a quant à lui été divisé par deux au cours de la même période.

Dans une interview avec Billboard, Schepis a ajouté que la génération Z a tendance à boire moins que les générations précédentes, mais a également noté que "c'est la suite d'une tendance". Toutefois, la consommation de marijuana est passée de 33 % à 37 % chez les étudiants.

D'autres exploitants de petites salles, comme Mikey Wheeler, directeur général du Mohawk d'Austin, ont constaté une baisse générale des ventes d'alcool, qui, selon lui, "n'est pas seulement le fait de la génération Z, mais aussi de notre public plus âgé".

Avec l'augmentation des coûts d'assurance et de main d'œuvre, les petites salles de spectacle sont contraintes de compenser le manque à gagner, que ce soit en augmentant l'offre de boissons non alcoolisées, en favorisant le merchandising ou en se tournant vers les boissons infusées au CBD. Le rapport complet est à lire ICI (Billboard).