La génération de demain est mise en avant au Festival Musiq3 du Brabant-wallon

Parmi tous les artistes se produisant tout au long du festival, vous pourrez découvrir cet original duo composé de Justin Taylor et Joao Barradas. L’un est un claveciniste français, l’autre un accordéoniste et compositeur portugais. Ensemble, ils vous proposent un programme en deux temps : New Cycle, composé par Joao Barradas, suivi des Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, dans une version inédite mêlant leurs deux instruments.

Cette idée vient initialement de Julie Calbete (directrice artistique des Festivals Musiq3), qui prend plaisir à mélanger le classique et le nouveau, à créer la découverte, à proposer un regard décalé. Pour ce duo, tout l’intérêt de l’arrangement réside dans la complexité d’accorder la rondeur des sons de l’accordéon au côté précis du clavecin.