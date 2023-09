La génération Alpha, la nouvelle cible des podcasts

Aux Etats-Unis, 42% des Américains de plus de 12 ans écoutent un podcast chaque mois. Si toutes les générations ont succombé à ce nouveau média, les studios et plateformes misent de plus en plus sur la génération Alpha en développant des programmes qui leur sont consacrés.

Par génération Alpha, il faut entendre les enfants nés en 2010 qui auront 20 ans en 2030.

Les enfants, c’est l’avenir. Surtout pour les producteurs de podcasts. D’après les études d’Edison Research "The Infinite Dial 2023" et "Kids Podcast Listener Report", les Millennials représentent la plus grosse proportion d’auditeurs de podcasts aux Etats-Unis. Ils sont 50% à en écouter toutes les semaines. Les Américains passent d’ailleurs de plus en plus de temps à écouter des podcasts. Les générations Z et X arrivent quant à elles juste derrière à 30% tandis que la génération Alpha représente 23% des auditeurs hebdomadaires de podcasts. Pourtant, c’est bien cette génération que les producteurs de podcasts ciblent ces derniers temps en développant des programmes conçus exprès pour cette tranche d’âge.

Et pour cause. D’après "The Gen Z Podcast Listener Report 2023" d’Edison Research, les 13-24 ans qui ont commencé à écouter des podcasts dès leur enfance passent en moyenne trois heures de plus par semaine à en écouter par rapport aux auditeurs qui s’y sont mis plus tard dans leur vie. Cette habitude adoptée dès le plus jeune âge peut donc s’avérer cruciale pour le marché du podcast.