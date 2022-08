Le confinement est, lui aussi, un enjeu majeur du changement de comportement de la Gen Z, habituée à vivre seule et sans sortir. Lorsque les bars et boîtes de nuit ont rouvert, certains jeunes ont rapidement été pris d'angoisse sociale, se sentant oppressés par le monde. En sortant moins, les occasions de boire de l'alcool sont aussi réduites. Ils ont aussi moins d'argent à dépenser dans l'alcool que leurs aînés, ce qui freine leurs sorties.

La Gen Z consommerait de l'alcool de manière plus raisonnée que ses aînés et se tournerait plus vers des alcools de meilleure qualité. Cependant, les jeunes auraient davantage recours aux drogues, en particulier le cannabis, qui est de plus en plus accessible du fait de sa légalisation dans plusieurs pays. Selon une enquête de Technomic, dans les Etats américains où le cannabis à usage récréatif est légal, 65% des Z fumeraient de la marijuana et 51% consommeraient des boissons infusées au cannabis.